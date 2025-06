Carla Zambelli se licencia do cargo após condenação pelo STF Deputada está na Itália e entra na lista de procurados internacionais da Interpol JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 23h40 (Atualizado em 05/06/2025 - 23h40 ) twitter

Após deixar o Brasil, deputada federal Carla Zambelli tira licença de 120 dias do mandato

A deputada federal Carla Zambelli solicitou afastamento do cargo por 120 dias e viajou para a Itália, onde pretende residir. A parlamentar possui cidadania italiana e foi adicionada à lista de procurados internacionais da Interpol a pedido da Polícia Federal. Isso ocorreu após ser condenada a dez anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal por invasão de sistema de dados.

Além disso, Zambelli enfrenta um novo inquérito no STF por suspeita de coação no curso do processo e obstrução de investigação de organização criminosa. Caso necessário, o Supremo buscará apoio do Itamaraty para solicitar a extradição ao governo italiano.

O Banco Central foi instruído a bloquear as contas bancárias e ativos financeiros de Zambelli, além de rastrear transferências recebidas recentemente. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, aceitou o pedido de licença da parlamentar, com o deputado Coronel Tadeu assumindo sua vaga temporariamente.

