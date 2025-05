Carlo Ancelotti assume a seleção brasileira com estreia contra Equador Italiano inicia trabalho em maio visando Copa do Mundo de 2026 JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/05/2025 - 23h17 (Atualizado em 12/05/2025 - 23h17 ) twitter

CBF anuncia Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira

A CBF anunciou Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira. O italiano estará no Rio de Janeiro em 26 de maio para convocar jogadores para as eliminatórias da Copa do Mundo, estreando contra o Equador em 5 de junho.

Ancelotti assume após especulações desde a saída de Tite em 2022. Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior lideraram interinamente nesse período. Com contrato até a Copa de 2026, prorrogável até 2030 se o Brasil alcançar a semifinal, Ancelotti receberá um salário de 770 mil euros mensais.

Com passagens vitoriosas por clubes como Real Madrid e Milan, Ancelotti é reconhecido por cinco títulos da Liga dos Campeões e conquistas nas principais ligas europeias. Sua chegada gera expectativa sobre possíveis mudanças na equipe brasileira.

Assista em vídeo - CBF anuncia Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira

