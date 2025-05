Carlo Ancelotti é anunciado pela CBF como novo técnico da seleção brasileira

Carlo Ancelotti , técnico do Real Madrid , foi confirmado pela CBF como o novo treinador da seleção brasileira. O italiano irá participar dos últimos três jogos do clube merengue pela liga espanhola e assumirá a amarelinha ainda neste mês, comandando o Brasil nos próximos dois jogos eliminatórias da Copa do Mundo, contra o Equador e o Paraguai.



Ancelotti tem 30 títulos na sua carreira, incluindo cinco Liga dos Campeões da Europa , quatro Mundiais de Clubes e cinco Supercopas da Europa.



