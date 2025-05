Carlo Ancelotti é apresentado como técnico da seleção brasileira no Rio Italiano busca fazer história ao conquistar Copa do Mundo com o Brasil JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 00h29 (Atualizado em 27/05/2025 - 00h29 ) twitter

Carlo Ancelotti é apresentado como o novo técnico da seleção brasileira no RJ

Carlo Ancelotti foi oficialmente apresentado como o novo técnico da seleção brasileira em uma cerimônia no Rio de Janeiro. O renomado treinador italiano chega com o objetivo de conquistar a Copa do Mundo, feito ainda não alcançado por técnicos estrangeiros.

Na apresentação, Ancelotti contou com o apoio do novo presidente da CBF, Samir Xaud, além de mensagens de boas-vindas dos campeões mundiais Carlos Alberto Parreira e Luiz Felipe Scolari, que presenteou o técnico com um boné da seleção.

Recebido calorosamente pelos torcedores no aeroporto do Galeão e apelidado carinhosamente de “Carlinhos”, Ancelotti expressou sua satisfação em liderar a seleção brasileira e sua ambição de trazer o título mundial ao país. Ele destacou ser um sonho e grande orgulho comandar a equipe canarinho nesta nova fase.

