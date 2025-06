Carlo Ancelotti inicia treinos na seleção brasileira no CT do Corinthians O técnico italiano se prepara para os primeiros desafios à frente da seleção JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/06/2025 - 00h17 (Atualizado em 03/06/2025 - 01h00 ) twitter

Ancelotti comanda o primeiro treino da seleção brasileira no CT do Corinthians

Carlo Ancelotti realizou seu primeiro treino como técnico da seleção brasileira no Centro de Treinamento do Corinthians. Com 25 jogadores convocados, a equipe se prepara para enfrentar o Equador em Guayaquil e o Paraguai em São Paulo nos próximos dias.

Apesar do pouco tempo no comando, Ancelotti já conhece muitos dos jogadores devido a experiências anteriores na Europa. Durante o treino, os jornalistas tiveram acesso a apenas 15 minutos da atividade, mas foi possível observar a intensidade do trabalho. O técnico também teve reuniões com os jogadores, escolhidos cuidadosamente para compor a equipe.

Esses jogos marcarão a estreia de Ancelotti à frente da seleção, com a expectativa de que ele traga mudanças significativas para a equipe. O técnico italiano busca recuperar o prestígio do futebol brasileiro e está focado em se integrar à cultura e ao estilo de jogo do país.

