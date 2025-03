Caso Vitória: conteúdo apagado de celulares dos suspeitos é recuperado por programa israelense JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 13/03/2025 - 22h03 (Atualizado em 14/03/2025 - 01h07 ) twitter

Um programa israelense tem ajudado a recuperar o conteúdo apagado dos celulares apreendidos com os suspeitos de envolvimento na morte da adolescente Vitória, na Grande São Paulo. O conteúdo dos dez celulares apreendidos está sendo analisado pela polícia científica com a ajuda da tecnologia, capaz de recuperar mensagens, fotos e vídeos apagados. As investigações e análises de materiais estão em andamento e apenas um suspeito, Maicol dos Santos, está preso.

