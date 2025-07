Tarifa anunciada por Donald Trump pode provocar perdas de R$ 32 bi para o agronegócio brasileiro

A tarifa anunciada pelo presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, pode provocar perdas de R$ 32 bilhões para o agronegócio brasileiro. Desde o início das taxações anunciadas por Trump, em abril, as exportações de carne bovina brasileira para os Estados Unidos despencaram quase 80% por cento, indo de 47,8 mil toneladas para 9,7 mil toneladas em julho de 2025. Se a taxação entrar em vigor, a Confederação da Agricultura e Pecuária projeta um prejuízo de cerca de R$ 32 bilhões para as empresas exportadoras.



