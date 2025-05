CBF realizará eleição presidencial em 25 de maio Fernando Sarney assume interinamente após afastamento de Ednaldo Rodrigues JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/05/2025 - 00h33 (Atualizado em 17/05/2025 - 00h33 ) twitter

Eleição do presidente da CBF acontece um dia antes da apresentação de Ancelotti na seleção

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agendou a eleição para seu novo presidente no dia 25 de maio, coincidindo com a véspera da apresentação do técnico Carlo Ancelotti. Fernando Sarney, filho de José Sarney e interventor atual, assumiu após o afastamento judicial de Ednaldo Rodrigues devido a suspeitas de falsificação de assinatura em um acordo judicial.

Ednaldo Rodrigues recorreu ao Supremo Tribunal Federal, onde Gilmar Mendes analisará o caso. Fernando Sarney, na CBF desde 1988 e vice-presidente em 2004, convocou novas eleições com chapas a serem registradas até a próxima terça-feira. Carlo Ancelotti confirmou que cumprirá seu contrato com a seleção brasileira e se apresentará no Brasil no dia seguinte à eleição.

Em meio à transição na CBF, 19 das 27 federações estaduais emitiram um manifesto pedindo uma entidade forte e admirada por todos os envolvidos no futebol nacional.

