CCJ aprova suspensão de ação no STF contra Alexandre Ramagem Imunidade parlamentar é motivo para suspensão de processo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 23h12 (Atualizado em 07/05/2025 - 23h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

CCJ aprova suspensão da ação no STF contra o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ)

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou, por maioria de votos, a suspensão da ação no Supremo Tribunal Federal contra o deputado Alexandre Ramagem, do PL-RJ. A decisão se baseia na imunidade parlamentar do deputado.

Ramagem, ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência, enfrenta acusações relacionadas a uma suposta tentativa de golpe de Estado. Caso o plenário da Câmara confirme a decisão da CCJ, o processo só poderá ser retomado após o término de seu mandato no próximo ano.

Assista em vídeo - CCJ aprova suspensão da ação no STF contra o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!