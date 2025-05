Policial é baleado após viatura se tornar alvo de tiros em avenida no extremo leste de SP

Uma viatura da Polícia Militar foi alvo de tiros em uma avenida no extremo leste da capital paulista e um policial foi baleado. Os atiradores abandonaram o carro usado no ataque a 650 metros, na entrada de uma comunidade. Cápsulas de fuzil foram encontradas tanto nos bancos da frente e de trás do veículo apreendido. Por isso, a polícia investiga a possibilidade de haver mais de um atirador. O policial ferido segue internado em um hospital da região.



