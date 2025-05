Celsinho da Vila Vintém é preso novamente no Rio de Janeiro Investigação aponta aliança com rivais para expandir atividades criminosas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 23h06 (Atualizado em 08/05/2025 - 23h06 ) twitter

Celsinho da Vila Vintém volta para a cadeia no RJ; ele é um dos mais antigos no crime organizado

Celso Luiz Rodrigues, conhecido como Celsinho da Vila Vintém, foi detido pela Polícia Civil do Rio de Janeiro após investigações indicarem sua aliança com grupos rivais para expandir sua área de atuação. A prisão ocorreu na comunidade da Vila Vintém, na zona oeste da cidade, onde ele foi capturado sem resistência.

Celsinho, um dos fundadores da facção Amigos dos Amigos (ADA), estava em liberdade desde 2022, após cumprir uma pena de 20 anos. As autoridades afirmam que ele ainda exercia influência sobre a facção e teria estabelecido acordos com traficantes do Comando Vermelho e milicianos. Essa aliança visava a venda de drogas e a exploração de serviços ilegais em territórios controlados por antigos adversários.

A operação policial enfrentou resistência, com disparos sendo efetuados por traficantes locais durante a chegada dos agentes. A investigação revelou que a facção Amigos dos Amigos estava operando em áreas antes dominadas por milícias e próximas ao Comando Vermelho. Celsinho foi transferido para uma casa de custódia e deve comparecer a uma audiência em breve. Durante a transferência, ele negou qualquer envolvimento atual com atividades ilícitas.

