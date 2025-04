Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira (10) em todo o país

Ainda pode chover forte nos próximos dias no Centro-Oeste. A combinação de calor e umidade presentes na atmosfera continua estimulando a formação de nuvens de chuva em boa parte do país. Em Brasília e em Palmas (TO), pode chover ainda de manhã, e ao longo do dia as pancadas ganham força e a companhia de raios. Na capital paulista, atenção para o risco de chuva forte à tarde. Nesta quarta-feira (9), a chuva mais pesada caiu sobre os estados do Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Na quinta (10), a circulação de ventos próximo à costa do Sudeste vai aumentar a intensidade da chuva entre o Rio de Janeiro, a região da Zona da Mata mineira e o sul do Espírito Santo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!