Cercamento é proposto para reduzir atropelamento de animais em Mato Grosso do Sul Estudo destaca cercamento como solução eficaz para diminuir acidentes com fauna nas estradas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/04/2025 - 01h50 (Atualizado em 19/04/2025 - 01h50 )

Biólogos e pesquisadores sugerem cercamento para diminuir atropelamentos de animais nas estradas

Em Mato Grosso do Sul, biólogos e pesquisadores enfrentam o desafio dos atropelamentos de animais nas estradas. Um estudo recente mapeou o impacto desse problema em três rodovias na Serra da Bodoquena, incluindo a MS 382 na região de Bonito. Durante oito meses de pesquisa, as rodovias foram monitoradas a cada cinco dias, registrando-se mais de 460 atropelamentos e inúmeras tentativas de travessia por animais silvestres.

Como solução, foi proposto o cercamento das estradas para minimizar esses acidentes com a fauna local. Estudos anteriores indicam que essa medida pode reduzir em até 80% as colisões envolvendo mamíferos silvestres. A Agência de Gestão de Mato Grosso do Sul está desenvolvendo um projeto para implementar o cercamento em pontos estratégicos das rodovias.

A iniciativa visa criar um ambiente mais seguro tanto para os animais quanto para os motoristas, prevenindo acidentes fatais que podem ocorrer com grandes animais e buscando equilibrar segurança viária com preservação da fauna local.

Biólogos e pesquisadores sugerem cercamento para diminuir atropelamentos de animais nas estradas

