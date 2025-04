Evento 'A Família ao Pé da Cruz' reúne mais de 2 milhões de pessoas para celebrar a fé e a união

Mais de 2 milhões de pessoas participaram do evento 'A Família ao Pé da Cruz', nesta sexta-feira (18), em um clamor da Igreja Universal pela proteção e restauração de todas as famílias. A celebração aconteceu no Brasil inteiro e em 137 países. A presença do Bispo Edir Macedo marcou os eventos em São Paulo e no Rio de Janeiro.



