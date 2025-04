Alunos do ensino médio de escola do Pará criam repelente de insetos feito à base de planta amazônica

Alunos do ensino médio de uma escola do Pará criaram um repelente de insetos feito à base de uma planta medicinal da região. A andiroba é de baixo custo e, no futuro, deve ser distribuída a toda comunidade. O produto nasceu para resolver um problema simples, do dia a dia dos estudantes: o excesso de mosquitos no entorno do colégio. O processo de criação do repelente, desde a colheita, secagem, até a extração do óleo, retirado das sementes, foi feito pelos alunos, em parceria com pesquisadores da Universidade Federal do Pará.



