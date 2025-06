Cerimônia de casamento de Jeff Bezos e Lauren Sanchez reúne famosos em Veneza Casal escolhe a ilha de San Giorgio para troca de votos em celebração secreta JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 23h32 (Atualizado em 27/06/2025 - 23h32 ) twitter

Cerimônia luxuosa do casamento de Jeff Bezos e Lauren Sanchez começa em Veneza, na Itália

O bilionário Jeff Bezos e a jornalista Lauren Sanchez oficializaram sua união em uma cerimônia luxuosa na ilha de San Giorgio, em Veneza, Itália. O evento atraiu uma fila de barcos com celebridades nesta sexta-feira (27). A única imagem divulgada até agora foi compartilhada por Lauren.

Apesar dos protestos na cidade, nenhum incidente relacionado à cerimônia foi registrado. Jeff Bezos acenou para os fotógrafos ao sair do hotel. Detalhes do evento permanecem sob sigilo, mas há expectativa para uma festa com mais de 200 convidados no Ars Senale, um local icônico de Veneza.

