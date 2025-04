China convoca reunião na ONU para discutir tarifas dos EUA Pequim acusa Washington de usar tarifas como intimidação econômica JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 21h08 (Atualizado em 16/04/2025 - 21h08 ) twitter

Taxada em até 245% pelos EUA, China recorre à ONU para discutir tarifas

A China convocou uma reunião no Conselho de Segurança das Nações Unidas para tratar das tarifas impostas pelos Estados Unidos, que podem chegar a 245% sobre produtos chineses. Pequim afirmou que não aumentará suas taxas além dos 125% previamente anunciados.

Os Estados Unidos justificaram as novas tarifas como uma resposta às medidas de retaliação econômica adotadas pela China. Em resposta, Pequim acusou Washington de usar essas tarifas como um meio de intimidação contra aliados.

Em meio à disputa comercial, a economia chinesa cresceu 5,4% no primeiro trimestre de 2025 em comparação com o mesmo período do ano anterior. Nos Estados Unidos, o medo do aumento de preços impulsionou um crescimento de 1,4% nas vendas no varejo no último mês, com destaque para um aumento de 5,3% nas vendas de carros novos.

