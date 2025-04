China impõe tarifas de 125% sobre produtos dos EUA em retaliação Ministério chinês critica medidas tarifárias americanas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 23h30 (Atualizado em 11/04/2025 - 23h30 ) twitter

China reage aos EUA e anuncia tarifas de 125% sobre produtos importados do país

A China anunciou que implementará tarifas de 125% sobre produtos importados dos Estados Unidos, em resposta ao aumento tarifário americano. A medida foi comunicada após o presidente Donald Trump ter elevado as tarifas sobre produtos chineses, aumentando a tensão comercial entre as duas nações.

O Ministério de Finanças da China declarou que as tarifas americanas violam normas comerciais e classificou as medidas dos EUA como uma “piada” na economia global. As autoridades chinesas afirmaram que não responderão a futuras taxações dos americanos. Em meio a esse cenário, Trump se mostrou otimista quanto à possibilidade de um acordo comercial e destacou seu compromisso com práticas comerciais justas.

Enquanto isso, o mercado financeiro americano reagiu positivamente, com os principais índices de ações registrando alta. O Dow Jones subiu mais de 1,5%, a Nasdaq mais de 2% e o S&P 500 teve um aumento de 1,81%.

