Receita Federal doa quase R$ 20 milhões em produtos apreendidos para instituições beneficentes

Quase R$ 20 milhões em produtos apreendidos em operações da Receita Federal vão ganhar um novo destino. As mercadorias vão ser entregues para instituições beneficentes de todo o país. Aparelhos clandestinos para TVs, transformados em computadores; réplicas de camisetas viraram artesanato; e os vinhos falsificados, agora, são geleias. 46 instituições foram beneficiadas na capital fluminense e Espírito Santo. Entre elas, a Universidade Federal Rural do Rio. Cabelos aprendidos nas operações da receita foram transformados em perucas. Só uma ONG já produziu mais de 500 peças para mulheres de baixa renda.



