Casa Branca anuncia que tarifas para produtos importados da China chegam a 145%

A Casa Branca anunciou nesta quinta (10) que as tarifas para produtos importados da China chegam a 145%. O percentual soma as taxações reveladas depois que o país respondeu com uma taxa de 84% sobre produtos americanos. Trump reuniu o secretariado para discutir como reagir à resistência da China em aceitar as tarifas sem retaliação. O presidente dos Estados Unidos reafirmou que espera fazer um acordo com o líder Xi Jinping. O governo americano também revelou que pelo menos outros 15 países já fizeram proposta para renegociar os percentuais cobrados.



