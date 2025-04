China mantém silêncio enquanto Coreia do Sul apoia setor automotivo com pacote bilionário Coreia do Sul destina quase R$ 12 bilhões para mitigar impacto das tarifas dos EUA JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 00h06 (Atualizado em 10/04/2025 - 00h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mundo aguarda com expectativa qual o próximo movimento da China na guerra tarifária

A China ainda não divulgou seus próximos passos após as tarifas dos Estados Unidos, mas aconselhou cautela a seus cidadãos ao viajarem para o país. A Coreia do Sul decidiu apoiar sua indústria automotiva com um pacote de quase R$ 12 bilhões, visando atenuar os efeitos das sobretaxas impostas pelo governo de Donald Trump, que ameaçam as exportações e o emprego no setor.

As bolsas asiáticas registraram quedas, com o índice Nikkei do Japão caindo quase 4% e o KOSPI da Coreia do Sul recuando 1,77%. O índice Taiwan Weighted também apresentou uma queda de 4,02%, enquanto o Hang Seng de Hong Kong teve um leve aumento de 0,68%. Na Europa, o anúncio de retaliação às tarifas dos EUA resultou em quedas nos principais índices.

O presidente dos Estados Unidos anunciou uma redução temporária das tarifas sobre produtos da União Europeia de 20% para 10%, mas as taxas sobre automóveis e produtos como aço e alumínio permanecem em 25%. O Reino Unido, afetado pelas tarifas, continua em negociações com os EUA, enquanto a União Europeia ainda não se manifestou sobre a suspensão temporária das tarifas.

Assista em vídeo - Mundo aguarda com expectativa qual o próximo movimento da China na guerra tarifária

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!