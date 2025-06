Chuva forte atinge sul do Brasil enquanto sudeste permanece seco Frente fria provoca temporais no sul; tempo firme predomina no sudeste JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/06/2025 - 01h51 (Atualizado em 19/06/2025 - 01h51 ) twitter

Previsão do tempo: chuva deve atingir sul do Brasil e litoral do nordeste nesta quinta (19)

Nesta quinta-feira (19), Porto Alegre está sob alerta devido à previsão de chuva intensa e possíveis transtornos. Enquanto isso, o Rio de Janeiro e São Paulo devem ter tempo firme com temperaturas elevadas durante a tarde. A formação de uma frente fria no oceano está provocando temporais entre o norte do Rio Grande do Sul e o extremo sul do Paraná. No Amapá, a interação dos ventos dos dois hemisférios resulta em nuvens carregadas.

Na quarta-feira (18), as chuvas mais intensas foram observadas nas regiões extremas do Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Em outras áreas, como a faixa central do país, o tempo permanece seco e estável. Em Curitiba, a temperatura máxima prevista para quinta-feira (19) é de 24 graus, enquanto Goiânia e Rio Branco podem alcançar até 31 graus.

Em Carira, Sergipe, o tempo deve permanecer instável nos próximos dias, com sol intercalado por pancadas de chuva e temperaturas entre 24 e 27 graus. Já em Uberlândia, Minas Gerais, o sol predomina até sábado, com máximas entre 27 e 28 graus.

Assista ao vídeo - Previsão do tempo: chuva deve atingir sul do Brasil e litoral do nordeste nesta quinta (19)

