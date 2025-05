Chuva forte causa transtornos no Rio Grande do Sul Alegrete tem moradores evacuados devido à inundação do rio Ibirapuitã JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 23h06 (Atualizado em 28/05/2025 - 23h06 ) twitter

Tempestades no RS provocam suspensão de aulas e deixam cidades isoladas

Chuvas intensas atingiram o Rio Grande do Sul, resultando em suspensão de aulas e isolamento de cidades. Em Alegrete, 262 pessoas precisaram deixar suas casas após o rio Ibirapuitã ultrapassar a cota de inundação em quase 1,5 metro. São Borja declarou situação de emergência devido aos temporais.

No Vale do Taquari, uma ponte ligando Marques de Souza e Travesseiro está submersa. A previsão é que as chuvas sejam seguidas por uma onda de frio intenso, com possibilidade de temperaturas negativas em algumas regiões e neve nas serras Gaúcha e Catarinense, atraindo turistas.

Em São José dos Ausentes, a temperatura mínima foi de 2 graus, impulsionando o turismo local com hotéis registrando ocupação de cerca de 80%. Em Santa Catarina, várias cidades enfrentaram geadas e o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas devido à queda acentuada de temperatura.

Assista em vídeo - Tempestades no RS provocam suspensão de aulas e deixam cidades isoladas

