Polícia prende cinco suspeitos de falsificar bebidas destiladas vendidas em bares e eventos

Cinco pessoas foram presas suspeitas de falsificar bebidas destiladas em Atibaia, no interior de São Paulo. Segundo a polícia, as bebidas tinham uma mistura de álcool, água e essência e eram vendidas em adegas, bares e até eventos. Os policiais encontraram uma linha de produção em um galpão que funcionava uma fábrica de bebidas falsificadas. Havia diversas garrafas vazias, galões com produtos adulterados, tampas, etiquetas de marcas conhecidas e embalagens. Todos os produtos e maquinários foram apreendidos. A fábrica foi descoberta em uma investigação que começou com a denúncia de um consumidor.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!