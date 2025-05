Sobe número de apreensões de armas e drogas na Via Dutra, uma das mais importantes do país

A Via Dutra, uma das mais importantes do país, tem sido usada como rota estratégica para criminosos. No último dia 18, a Policia Rodoviária Federal usou uma moto serra para abrir o fundo falso de um caminhão. Lá dentro havia 3 toneladas de maconha. É cada vez maior o número de apreensões de drogas e armas na rodovia no Rio de Janeiro. Só de janeiro a maio deste ano, mais de 8,5 toneladas de maconha foram aprendidas. Um aumento de quase 90% em relação ao registrado em todo o ano passado.



