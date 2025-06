Chuvas intensas ameaçam o Sul do Brasil neste final de semana Rio Grande do Sul sob alerta com previsão de até 200 mm de chuva JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 23h21 (Atualizado em 27/06/2025 - 23h22 ) twitter

Confira a previsão do tempo deste final de semana

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta para chuvas intensas no Sul do Brasil nos últimos dias de junho. Destaque para o Rio Grande do Sul, onde volumes podem chegar a até 200 milímetros em regiões como as Missões e Grande Porto Alegre. Em Santa Maria e Passo Fundo, espera-se entre 50 e 100 milímetros.

Os rios já estão com níveis elevados, aumentando o risco de enchentes. Em Porto Alegre, sábado (28) terá máxima de apenas 17 graus com previsão de chuva forte.

Enquanto isso, São Paulo deve ter tempo firme com temperaturas até 25 graus. Salvador terá pancadas de chuva a qualquer momento e máxima de 27 graus. No Paraná e Alagoas, os maiores volumes foram registrados hoje (27). No Norte, Fortaleza e Manaus terão calor intenso com máximas de até 32 graus.

