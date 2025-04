Chuvas intensas atingem Sudeste com risco de alagamentos Previsão alerta para precipitações acima da média em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 23h36 (Atualizado em 24/04/2025 - 23h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Confira a previsão do tempo para esta sexta (25)

Na próxima sexta-feira, instabilidades meteorológicas devem se concentrar no Sudeste do Brasil, com volumes significativos de chuva previstos em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A quantidade de chuva pode exceder a média esperada para abril, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos nessas regiões.

Nesta quinta-feira, grandes volumes de chuva já foram registrados em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. A expectativa é que amanhã a combinação de sistemas meteorológicos continue provocando chuvas no Centro-Oeste e Sudeste. Enquanto isso, a região Sul deve começar a experimentar uma diminuição nas precipitações.

No Norte e Nordeste do país, o clima deve permanecer abafado com pancadas rápidas de chuva. No sábado, espera-se uma redução nas chuvas e no domingo o tempo deve se estabilizar com temperaturas entre 22 e 27 graus na capital paulista. Cidades como Campinas, Itajubá e Resende são algumas das que iniciarão o dia com precipitações intensas.

Assista em vídeo - Confira a previsão do tempo para esta sexta (25)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!