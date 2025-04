Consulta ao extrato do INSS permite que segurados descubram se têm descontos não autorizados

Seis milhões de aposentados têm descontos no INSS. Mas de acordo com a Controladoria-Geral da União, ainda não é possível saber quantos são irregulares. Para descobrir se você tem descontos não autorizados, é preciso consultar o extrato do INSS. No site ou aplicativo Meu INSS, basta inserir CPF e senha, entrar na opção extrato e verificar os valores descontados. Se constar alguma contribuição associativa, sindical não autorizada, é possível fazer o bloqueio imediatamente pelo aplicativo.



