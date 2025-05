Chuvas intensas causam alagamentos e desalojam centenas em Alagoas Precipitações superam expectativas mensais e afetam várias cidades do Nordeste JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 22h07 (Atualizado em 21/05/2025 - 22h07 ) twitter

Chuvas ininterruptas provocam estragos em Alagoas

As chuvas contínuas no Nordeste do Brasil, especialmente em Alagoas, resultaram em alagamentos e forçaram mais de 450 pessoas a deixarem suas casas. A região norte do estado é a mais afetada, com rios transbordando e inundando ruas e residências. Em São Luís do Quitunde, a rodovia de acesso foi bloqueada pelas águas e uma idosa precisou ser resgatada.

A Rota dos Milagres também enfrenta inundações, com vilarejos submersos e 13 cidades atingidas, segundo a Defesa Civil. Em Maceió, as chuvas superaram em 60% a previsão para maio, causando deslizamentos em comunidades nas encostas. Outros estados nordestinos como Pernambuco, Ceará e Sergipe também sofrem com as chuvas intensas, resultando em interrupções de aulas e dificuldades no trânsito.

Assista em vídeo - Chuvas ininterruptas provocam estragos em Alagoas

