Chuvas intensas colocam mais de 40 cidades baianas em alerta Defesa Civil mantém alerta laranja em Salvador devido ao solo encharcado 06/05/2025 - 23h20

Chuvas deixam mais de 40 cidades baianas em alerta; volume ultrapassa 30% do previsto para maio

Mais de 40 cidades na Bahia estão em alerta devido às fortes chuvas que atingem o estado. Salvador registrou o maior volume acumulado de precipitação no país nos últimos quatro dias, com um índice 30% acima do esperado para maio. Em Candeias, um deslizamento de terra afetou três casas e resultou na interdição de outros seis imóveis, sem feridos relatados.

Em Simões Filho, a queda de uma árvore sobre a rede elétrica deixou mais de 100 famílias sem energia por cerca de 12 horas. As ruas do centro ficaram alagadas após o transbordamento de um rio, isolando moradores e inundando residências.

A Defesa Civil em Salvador permanece em alerta laranja devido ao solo encharcado, representando risco para aproximadamente 1,2 milhão de pessoas que vivem em áreas de encosta.

