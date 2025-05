Homem que atropelou e matou um vigilante em SP é preso; ele estava com a habilitação cassada

O homem que atropelou e matou um vigilante na região central de São Paulo, foi preso. Ele estava com a habilitação cassada desde 2021, por dirigir embriagado. Angel Mamani Urquizo, de 36 anos estava na casa do pai dele quando foi surpreendido pelos policiais. O carro usado no atropelamento foi apreendido e passou por perícia. Segundo a polícia, o boliviano vai responder por homicídio qualificado por dolo eventual, ou seja, quando se assume o risco de matar. José Moreira, de 47 anos, foi atropelado na madrugada de domingo (04). Ele era vigilante e fazia rondas na região. Ainda caído na rua, José teve o celular furtado por um homem não identificado.



