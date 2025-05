Cidade na Bolívia declara emergência ambiental por acúmulo de lixo nas ruas

A cidade de Cochabamba, na Bolívia, declarou emergência ambiental por causa do acúmulo de lixo nas ruas. Já são mais de 15 dias sem coleta. O problema começou com o fechamento, por decisão da justiça, do aterro sanitário que atendia sete cidades da região. Além disso, o contrato com a empresa responsável pela coleta foi encerrado. Moradores reclamam do mau cheiro e da proliferação de insetos e ratos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!