Previsão do tempo: INMET emite alertas para alagamentos no RS

O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu alertas para alagamentos e tempestades no Rio Grande do Sul. Uma forte circulação de ventos no centro do país impede o avanço de frentes frias que acabam ficando estacionadas sobre o Rio Grande do Sul. Amanhã (07), áreas de instabilidades aumentam o risco de temporais nas regiões Oeste e Noroeste do estado Gaúcho. O tempo segue firme e seco em boa parte do Sul, Sudeste e Centro-Oeste e uma frente fria avança pelo Rio Grande do Sul e provoca temporais.



