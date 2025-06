Chuvas no Rio Grande do Sul afetam dezenas de municípios Estado enfrenta mortes, desaparecimentos e alagamentos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/06/2025 - 01h50 (Atualizado em 19/06/2025 - 01h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sobe para 68 o número de municípios atingidos pelas fortes chuvas no RS

As chuvas intensas no Rio Grande do Sul atingiram 68 municípios, resultando em duas mortes e uma pessoa desaparecida. Um jovem de 21 anos morreu após ser levado pela correnteza do rio Cair enquanto estava em um carro entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis. Em Candelária, a força das águas arrastou o carro de um casal, resultando na morte da mulher e no desaparecimento do homem.

Porto Alegre foi fortemente impactada pelas inundações, com casas e ruas alagadas e o serviço de trens comprometido. Na região metropolitana, áreas que já haviam sofrido com enchentes voltaram a enfrentar alagamentos. Em Alvorada, bombeiros resgataram um homem arrastado pela correnteza sem ferimentos.

O governador Eduardo Leite informou que o volume acumulado de chuva pode chegar a 450 mm, mas destacou que a situação não se compara aos eventos do ano passado com mais de 1000 mm em algumas áreas. Em Lajeado, o transbordamento do rio Taquari levou à ativação do plano de contingência e à evacuação de famílias em áreas de risco. A rápida elevação da água mantém autoridades e moradores em constante alerta.

Assista ao vídeo - Sobe para 68 o número de municípios atingidos pelas fortes chuvas no RS

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!