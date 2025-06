Donald Trump não descarta possível ataque ao Irã

O presidente dos EUA Donald Trump não descarta a possibilidade de atacar o Irã. Nesta quarta-feira (18), em dois momentos Trump falou sobre a importância de impedir que o país consiga produzir armamento nuclear. Ele disse que os iranianos tentaram encontrá-lo na Casa Branca, mas a informação foi negada pelo vice-ministro de Relações Exteriores do Irã. Mais tarde, no salão oval, Trump disse que os Estados Unidos têm as melhores armas do mundo e afirmou que ainda não tomou uma decisão sobre o envolvimento militar do país no conflito.



