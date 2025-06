Chuvas no Rio Grande do Sul afetam milhares e mobilizam Exército Mais de sete mil pessoas estão fora de casa; Exército auxilia Defesa Civil JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 23h42 (Atualizado em 24/06/2025 - 23h42 ) twitter

Sobe para 143 o número de municípios afetados pelas fortes chuvas no RS

As intensas chuvas no Rio Grande do Sul impactaram 146 municípios, forçando mais de sete mil pessoas a deixarem suas casas. Em Porto Alegre, o Exército apoia a Defesa Civil nas ilhas afetadas pelas inundações desde terça-feira. Atendendo ao pedido da prefeitura, militares estão envolvidos em resgates, suporte logístico e distribuição de mantimentos até quarta-feira.

O transbordamento do Rio Jacuí inundou Rio Pardo e elevou o nível do Lago Guaíba acima da cota de alerta por quatro dias consecutivos. A situação permanece estável, mas requer atenção nas áreas mais baixas das ilhas. Até agora, quatro mortes foram confirmadas e uma pessoa está desaparecida.

