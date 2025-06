Chuvas persistem no Sul até o fim de semana; ventos podem melhorar clima Circulação de ventos promete mudanças climáticas na próxima semana JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 23h51 (Atualizado em 05/06/2025 - 23h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Confira a previsão do tempo desta sexta (6)

Os estados do Sul do Brasil devem continuar enfrentando chuvas até o final de semana. Em algumas cidades do Rio Grande do Sul, o tempo ficará firme amanhã (6). No início da próxima semana, uma circulação intensa de ventos pode melhorar as condições climáticas.

Curitiba terá uma sexta-feira com tempo instável e céu nublado, além de possibilidade de chuva a qualquer momento, com máxima de 17 graus. Em São Paulo, pancadas de chuva são esperadas pela manhã, com máxima de 23 graus. Boa Vista pode registrar até 31 graus, com chuvas à tarde.

Hoje (5), os maiores volumes de chuva foram registrados na região Sul. Amanhã, uma frente fria avança pela costa do Sudeste, trazendo instabilidades ao leste de São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. No Sul, o ar polar pode provocar geadas em áreas da campanha gaúcha. Florianópolis pode ter máxima de 22 graus; Campo Grande, 28 graus; Vitória e João Pessoa podem chegar a 29 graus; Manaus atinge até 30 graus. Em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, o tempo continua instável com sol e chuva ao longo do dia e máximas entre 28 e 29 graus.

Assista ao vídeo - Confira a previsão do tempo desta sexta (6)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!