Chuvas reduzem quase totalmente focos de incêndio no Pantanal Transformação na paisagem destaca recuperação ambiental JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 23h30

Focos de incêndio reduzem em quase 100% no Pantanal de acordo com dados do INPE

Os focos de incêndio no Pantanal diminuíram quase completamente neste ano, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A mudança está ligada ao retorno das chuvas, que substituiu a vegetação seca por áreas verdes.

No ano passado, a seca transformou o mato em combustível para incêndios, afetando mais de 2,5 milhões de hectares. Embora agora a região esteja úmida e com abundância de água, as chuvas não foram suficientes para elevar significativamente o nível dos rios.

Mesmo com a redução dos incêndios, o Pantanal ainda enfrenta riscos. Com a chegada do inverno, espera-se uma diminuição da umidade e aumento das temperaturas, condições propícias para novas queimadas.

