Cidade na Bolívia enfrenta crise ambiental devido ao acúmulo de lixo Interrupção da coleta de resíduos afeta Cochabamba há mais de 15 dias JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 23h19 (Atualizado em 06/05/2025 - 23h19 )

Cidade na Bolívia declara emergência ambiental por acúmulo de lixo nas ruas

A cidade de Cochabamba, na Bolívia, declarou estado de emergência ambiental por causa do acúmulo de lixo nas ruas. A coleta foi interrompida há mais de duas semanas após o fechamento judicial do aterro sanitário que atendia sete cidades vizinhas. Além disso, o contrato com a empresa responsável pela coleta não foi renovado. Moradores reclamam do mau cheiro e da proliferação de insetos e ratos.

