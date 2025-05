Chefe de quadrilha especializada em roubos de motos de luxo é preso na zona leste de SP

O chefe de uma quadrilha especializada em roubo de motos de luxo foi preso na zona leste de São Paulo. Depois dos roubos, os veículos eram levados para desmanches clandestinos, um deles bem no centro da cidade. As peças eram vendidas no mercado paralelo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!