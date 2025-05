Cléber Xavier assume como novo técnico do Santos Treinador estreia nesta quinta-feira na Copa do Brasil JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/05/2025 - 00h44 (Atualizado em 01/05/2025 - 00h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Santos apresenta Cleber Xavier como novo treinador; ele estreia nesta quinta (1º)

Cléber Xavier foi apresentado como o novo técnico do Santos e fará sua estreia já nesta quinta-feira na Copa do Brasil. Ele assinou contrato até o fim do ano, enfrentando o maior desafio de sua carreira. A chegada de Xavier gerou reações diversas entre os torcedores.

Com 24 anos de experiência como auxiliar de Tite, Xavier inicia sua trajetória como técnico principal no Santos. A nova comissão técnica inclui o filho do ex-treinador da seleção brasileira. Apesar das comparações inevitáveis, Xavier afirma que seguirá sua carreira de forma independente.

Nos últimos cinco anos, o Santos teve 14 técnicos com uma média de permanência de apenas quatro meses cada. Xavier expressou confiança e otimismo diante desse desafio, destacando sua visão positiva para o futuro no clube.

Assista em vídeo - Santos apresenta Cleber Xavier como novo treinador; ele estreia nesta quinta (1º)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!