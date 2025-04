Clínicas ignoram proibição e oferecem bronzeamento artificial ilegalmente Procedimentos com câmaras de bronzeamento continuam apesar da proibição de 2009 JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 21h09 (Atualizado em 16/04/2025 - 21h09 ) twitter

Clínicas burlam a lei e oferecem procedimentos de bronzeamento artificial de forma clandestina

No Brasil, o uso de câmaras de bronzeamento artificial para fins estéticos está proibido desde 2009 pela Anvisa devido aos riscos à saúde. No entanto, várias clínicas continuam a oferecer esse serviço ilegalmente ou através de liminares judiciais. Em Goiânia, quatro pessoas foram presas após uma mulher sofrer queimaduras graves durante um procedimento clandestino. No local, foram apreendidas oito câmaras, cada uma avaliada em até R$ 20 mil.

A Anvisa também proibiu a venda de lâmpadas fluorescentes de alta potência usadas nesses equipamentos. Mesmo assim, algumas clínicas prometem bronzeamento em qualquer época do ano com câmaras que emitem radiação ultravioleta. Essa prática pode causar danos celulares e aumentar o risco de câncer de pele.

Uma vítima recente relatou o surgimento de manchas na pele e sintomas como dor de cabeça e febre após se submeter ao procedimento sem conhecer a proibição. As autoridades enfrentam desafios na fiscalização e continuam a reprimir essas práticas ilegais.

