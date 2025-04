Taxada em até 245% pelos EUA, China recorre à ONU para discutir tarifas

A China convocou uma reunião do conselho de segurança da ONU para discutir as tarifas impostas pelos Estados Unidos. O governo americano detalhou em um documento que a taxação de alguns produtos chineses vai ser de 245%. O governo chinês, no entanto, declarou que não vai aumentar as taxas além dos 125% já anunciados pelo país.



