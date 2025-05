Colisão entre carreta e van deixa nove mortos em Minas Gerais Acidente na BR-251 envolveu veículo sem autorização para transporte JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 22h20 (Atualizado em 14/05/2025 - 22h20 ) twitter

Batida entre carreta e van deixa 9 mortos e 12 feridos em MG

Um grave acidente na BR-251, no norte de Minas Gerais, resultou na morte de nove pessoas e deixou outras doze feridas após uma colisão entre uma carreta e uma van. De acordo com os bombeiros, a carreta invadiu a pista contrária, causando o choque fatal.

As vítimas foram levadas para hospitais em Francisco Sá e Montes Claros, com três delas em estado crítico. A van partiu de Uberlândia com destino a Crato, no Ceará, transportando dois motoristas e 17 passageiros.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que a van não tinha autorização para realizar esse tipo de transporte. O Ministério do Trabalho está investigando possíveis irregularidades relacionadas à capacidade da van e à contratação do serviço.

