Colisão entre lanchas em Morro de São Paulo deixa uma pessoa morta e 14 feridos Acidente ocorreu durante travessia entre Morro de São Paulo e Valença; investigações estão em andamento. JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 23h34

Colisão entre duas lanchas provoca uma morte e deixa 14 feridos em Morro de São Paulo, na Bahia

Uma colisão entre duas lanchas em Morro de São Paulo, Bahia, resultou na morte do empresário Luís Gustavo Veloso e deixou 14 pessoas feridas. O acidente aconteceu durante a travessia entre Morro de São Paulo e Valença, quando as embarcações colidiram de frente próximo à ilha da Coroa.

As lanchas seguiam em direções opostas e ficaram destruídas após o impacto, lançando os passageiros ao mar. Uma das embarcações transportava 12 passageiros, enquanto a outra tinha duas pessoas, além do marinheiro, a bordo. Os feridos receberam os primeiros socorros na ilha e foram transportados por outras embarcações para atendimento médico. Quatro pessoas permanecem hospitalizadas em estado grave.

A Marinha instaurou um inquérito para apurar as causas do acidente, enquanto o governo da Bahia confirmou que as embarcações não tinham autorização para transportar passageiros. Testemunhas relataram que uma das lanchas estaria em alta velocidade no momento da colisão. A perícia deve apresentar seu laudo final em até 90 dias.

