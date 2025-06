Com Lula em Paris, Brasil e França devem anunciar uma série de acordos bilaterais nos próximos dias Presidente brasileiro participa de visita de estado à França após 13 anos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 00h28 (Atualizado em 05/06/2025 - 00h28 ) twitter

Uma pesquisa revelou uma queda na aprovação do governo Lula, enquanto o presidente está em Paris para uma visita de estado. Durante a viagem, Brasil e França devem firmar aproximadamente 20 acordos bilaterais, com destaque para investimentos significativos no setor portuário e aéreo.

Lula chegou à capital francesa acompanhado de oito ministros. A agenda oficial inclui reuniões com o presidente Emmanuel Macron e eventos para fortalecer a relação entre os países. Entre os acordos, estão previstos investimentos de até R$ 6 bilhões em portos e a ampliação de voos entre França e Brasil. Além disso, conversas com a concessionária aeroportuária Vansi estão programadas.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou um encontro com uma grande empresa francesa de tecnologia nuclear para discutir a continuidade do projeto Ângela 3 em parceria com a Flamatron.

A pesquisa de opinião mostrou que a desaprovação ao governo aumentou de 49% em janeiro para 57% em maio, enquanto a aprovação caiu de 47% para 40% no mesmo período. Foram entrevistadas 2.004 pessoas entre 29 de maio e 1 de junho, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

Após Paris, Lula seguirá para Nice, onde participará da Cúpula dos Oceanos, e visitará a sede da Interpol em Lyon.

