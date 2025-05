Começa julgamento do PM acusado pelo assassinato de Leandro Lo Policial enfrenta acusações graves quase três anos após o crime JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 23h21 (Atualizado em 21/05/2025 - 23h21 ) twitter

Julgamento de PM acusado de matar o campeão mundial de jiu-jisu Leandro Lô começa nesta quarta (21)

O julgamento do policial militar Henrique Velozo, acusado de assassinar o campeão mundial de jiu-jitsu Leandro Lo, começa nesta quinta-feira (22). Em agosto de 2022, durante um show em São Paulo, Leandro foi baleado após uma discussão com o policial.

Testemunhas relataram que Velozo pegou uma garrafa da mesa de Leandro, que reagiu imobilizando-o. Apesar da intervenção dos amigos do lutador para separar a briga, o policial sacou uma arma e atirou em Leandro. O lutador não resistiu aos ferimentos.

Desde então, Velozo está detido preventivamente em um presídio militar. Ele é acusado de homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima e risco a terceiros.

A defesa do policial afirma que ele foi surpreendido e imobilizado à força. Alegam que ao recobrar a consciência após desmaiar com um golpe, sentiu-se ameaçado e reagiu. O julgamento é acompanhado com expectativa por familiares e amigos da vítima.

