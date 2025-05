Comemorações dos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial no Brasil Eventos em São Paulo e Rio de Janeiro marcam o Dia da Vitória JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 23h17 (Atualizado em 08/05/2025 - 23h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fim da Segunda Guerra Mundial completa 80 anos com eventos das Forças Armadas em SP e no RJ

O Brasil celebra os 80 anos do término da Segunda Guerra Mundial com eventos organizados pelas Forças Armadas em São Paulo e Rio de Janeiro. O dia 8 de maio, conhecido como Dia da Vitória, marca a rendição da Alemanha nazista. Em cerimônia realizada pela Marinha, veteranos da guerra foram homenageados.

José Osório de Oliveira Filho, primeiro tenente da reserva e veterano da Segunda Guerra Mundial, participou das comemorações. Ele foi um dos 7 mil militares da Marinha que atuaram em missões no Oceano Atlântico. Prestes a completar 102 anos, José mantém uma rotina ativa e foi homenageado pelo Ministério da Defesa.

Em São Paulo, o Comando Militar do Sudeste coordenou uma solenidade na Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira. O evento destacou o papel do Brasil como o único país latino-americano a enviar tropas para o conflito. Mais de 25 mil militares brasileiros participaram da Segunda Guerra Mundial, e os Heróis do Mar receberam reconhecimento especial durante as celebrações.

Assista em vídeo - Fim da Segunda Guerra Mundial completa 80 anos com eventos das Forças Armadas em SP e no RJ

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!