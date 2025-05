EUA anunciam acordo comercial com o Reino Unido após tarifaço

Os Estados Unidos anunciaram um acordo comercial com o Reino Unido. Foi a primeira negociação concluída desde o início da guerra tarifária. Donald Trump chamou a negociação de um ótimo negócio. A tarifa recíproca de 10% sobre importados do Reino Unido foi mantida, enquanto os britânicos reduziram as taxas sobre os produtos americanos de 5,1 para 1,8%. Com o acordo, Estados Unidos e Reino Unido esperam criar cerca de mais de R$ 30 bilhões em oportunidades de exportação. O anúncio do acordo também repercutiu no mercado financeiro. O principal índice da bolsa de valores de São Paulo subiu 2,12%, aos 136 mil pontos. Já o dólar caiu 1,47%, cotado em R$ 5,66.



