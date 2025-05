Comércio projeta aumento de vendas para o Dia das Mães Setores de vestuário e cosméticos lideram expectativa de crescimento JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/05/2025 - 00h25 (Atualizado em 11/05/2025 - 00h25 ) twitter

Dia das Mães: comerciantes esperam alta nas vendas em relação ao ano passado

Na véspera do Dia das Mães, muitos consumidores procuraram lojas para adquirir presentes, com destaque para roupas, acessórios e cosméticos. Comerciantes demonstram otimismo, prevendo um aumento nas vendas em comparação ao ano anterior, com expectativa de faturamento acima de R$ 14 bilhões.

A movimentação nas lojas reflete uma data importante para o comércio, considerada o segundo Natal do setor. O segmento de vestuário deve movimentar cerca de R$ 5,6 bilhões, enquanto farmácias, perfumarias e cosméticos podem atingir aproximadamente R$ 3 bilhões. Em uma loja de joias e acessórios, as vendas superam as expectativas, com um aumento projetado de 15% em relação ao ano passado.

Apesar de algumas mães afirmarem não ser necessário receber presentes, muitos filhos desejam presentear suas mães como forma de reconhecimento e carinho. A data é marcada por um aumento no número de pessoas dispostas a comprar presentes, consolidando-se como um momento de aquecimento para o comércio.

